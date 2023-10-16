لأول مرة منذ سنوات قيمة الدولار تتجاوز حاجز الأربعة شواقل في إسرائيل

يأتي هذا في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها إسرائيل هذه الفترة

تجاوز الدولار لأول مرة حاجز الأربع شواقل في التداول المتواص واقترب من النقطة 4.01 شاقل.

وفي وقت سابق من اليوم أغلق سعر الدولار التمثيلي عند 3.99 شيكل، مرتفعا بنسبة 0.53% مقابل العملة المحلية، مضيفا ما مجموعه 3.4% مقارنة بسعره التمثيلي عشية بدء الحرب جنوب إسرائيل.

وتم تحديد السعر التمثيلي لليورو عند 4.20 شيكل، مضيفا 0.61% مقارنة بسعره التمثيلي يوم الجمعة، وما مجموعه 3.2% من سعر العملة الأوروبية عشية الحرب.

وأغلق التداول في بورصة تل أبيب مع ارتفاع الأسعار. وارتفع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 2.5%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.4%. وصعد مؤشر البنوك 2.4%، وأضاف مؤشر العقارات نحو 3.6%، ومؤشر تل أبيب للنفط والغاز 3.2%