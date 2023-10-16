English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • لأول مرة منذ سنوات قيمة الدولار تتجاوز حاجز الأربعة شواقل في إسرائيل

لأول مرة منذ سنوات قيمة الدولار تتجاوز حاجز الأربعة شواقل في إسرائيل

i24NEWS

دقيقة 1
تاجر أموال يعرض أوراقًا نقدية من فئة 100 دولار أمريكي في مكتب صرف العملات في لاهور، باكستان.
AP Photo/K.M. Chaudaryتاجر أموال يعرض أوراقًا نقدية من فئة 100 دولار أمريكي في مكتب صرف العملات في لاهور، باكستان.

يأتي هذا في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها إسرائيل هذه الفترة

تجاوز الدولار لأول مرة حاجز الأربع شواقل في التداول المتواص واقترب من النقطة 4.01 شاقل. 

Video poster

وفي وقت سابق من اليوم أغلق سعر الدولار التمثيلي عند 3.99 شيكل، مرتفعا بنسبة 0.53% مقابل العملة المحلية، مضيفا ما مجموعه 3.4% مقارنة بسعره التمثيلي عشية بدء الحرب جنوب إسرائيل.

وتم تحديد السعر التمثيلي لليورو عند 4.20 شيكل، مضيفا 0.61% مقارنة بسعره التمثيلي يوم الجمعة، وما مجموعه 3.2% من سعر العملة الأوروبية عشية الحرب.

وأغلق التداول في بورصة تل أبيب مع ارتفاع الأسعار. وارتفع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 2.5%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.4%. وصعد مؤشر البنوك 2.4%، وأضاف مؤشر العقارات نحو 3.6%، ومؤشر تل أبيب للنفط والغاز 3.2%

تلقت هذه المقالة 0 تعليق