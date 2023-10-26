وزير المالية البحريني : يجب عدم السماح للحرب بين إسرائيل وحماس عرقلة التكامل الاقتصادي لاتفاقيات إبراهيم

كما شدد وزير المالية البحريني على "أهمية مواصلة بناء الجسور "وعدم "عرقلة التكامل الاقتصادي مع إسرائيل"

أكد وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الأربعاء على "أهمية مواصلة بناء الجسور" عند سؤاله عن اتفاقيات إبراهيم وهي سلسلة من اتفاقيات تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية، مشددا على أنه لا ينبغي السماح للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة "أن تعرقل التكامل الاقتصادي لاتفاقيات إبراهيم".

وصرح الشيخ سلمان خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض إن "الخطوط التقليدية التي تقسم على أساس العرق والدين يجب استبدالها بخط فاصل بين من يريد البناء وبين من يريد الهدم" وأضاف :"الأشخاص الذين يجب أن يكتبوا المستقبل هم البناة في المنطقة".

وأضاف بأن :"تنويع اقتصادات الخليج بالإضافة لى حجم التغيير يحميان دول المنطقة من الصدمات العالمية" وقال إنه "لا يجب السماح للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أن تعرقل التكامل الاقتصادي الذي ظهر في المنطقة بعد اتفاقيات إبراهيم".

وتابع الشيخ سلمان وقال إن :"مستقبل المنطقة واستقرارها يعتمد على توفير الفرص للجميع، وهذا ما سيعزز أمن المنطقة وأمانها". وأضاف بأن "مسار التنمية والتنويع الاقتصادي، يتحرك بسرعة في جميع اقتصادات الخليج ، كما قطعت السعودية خطوات كبيرة في هذا المجال".

وعلى صعيد متصل بالأحداث مع الحرب أكدت مملكة البحرين في كلمة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فارس الرويعي أمس على "أولوياتها المتمثلة من ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل تدفق المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي والإنساني، للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وتأثيرها على حياة أكثر من مليوني فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء ".

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