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إسرائيل وافقت على إدخال 8000 عامل فلسطيني من الضفة

i24NEWS

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فلسطينيون يشقون طريقهم عبر حاجز تفتيش حدودية إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية.
Flash90فلسطينيون يشقون طريقهم عبر حاجز تفتيش حدودية إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية.

جاء هذا بسبب النقص الحاد بالأيدي العاملة الذي تعاني منه إسرائيل جراء الحرب

وافقت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة على إدخال 8000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية "كان" صادق الشاباك والجيش الإسرائيلي على العملية بسبب النقص الحاد في عدد العمال في البلاد. 

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وتم توجيه العمال للعمل في شركة كاديشا، الفنادق التي تم إسكان قسم منها بالنازحين من جنوب إسرائيل والمناطق الصناعية.  

ويتم في إسرائيل العمل على توجيه عمال فلسطينيين آخرين الى قطاعات عمل أخرى تعاني من نقص بالأيدي العاملة مثل البناء والزراعة، وسيتم مناقشة الموضوع غدا في الكابينيت الاجتماعي- الاقتصادي بطلب من رئيس الحكومة. 

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