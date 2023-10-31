English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • تقرير: الولايات المتحدة طلبت من إلإفراج عن أموال المقاصة التي جمدها سموتريش

تقرير: الولايات المتحدة طلبت من إلإفراج عن أموال المقاصة التي جمدها سموتريش

i24NEWS

دقيقة 1
بتسلئيل سموتريش
Haïm Goldberg/Flash90بتسلئيل سموتريش

وكان وزير المالية الاسرائيلي امر بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين

طلبت إدارة بايدن توضيحات من إسرائيل حول قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تعليق تحويل أموال المقاصة-الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة، جاء هذا وفقا لما نقله مسؤولين أمريكيين لموقع "والا". 

Video poster

لدى الولايات المتحدة مخاوف من أن تعليق تحويل أموال الضرائب سيؤدي الى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية وسيقود إلى تصعيد إضافي في الضفة الغربية، في ذروة الأزمة في غزة. 

هذا وأرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر. وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر موضوع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة. 

وقال وزير المالية إن السلطة الفلسطينية لم تدين هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر وإنها "اثبتت بأن منظمة تدعم الإرهاب". لذلك زعم سموتريش بأن إموال الضرائب التي تحولها إسرائيل الى السلطة تستخدم بنشاطات ضد إسرائيل. "من غير المعقول أنه بمثل هذا الواقع، سنواصل تحويل هذه الأموال وكأن شيئا لم يحدث". 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق