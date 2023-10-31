تقرير: الولايات المتحدة طلبت من إلإفراج عن أموال المقاصة التي جمدها سموتريش

وكان وزير المالية الاسرائيلي امر بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين

طلبت إدارة بايدن توضيحات من إسرائيل حول قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تعليق تحويل أموال المقاصة-الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة، جاء هذا وفقا لما نقله مسؤولين أمريكيين لموقع "والا".

لدى الولايات المتحدة مخاوف من أن تعليق تحويل أموال الضرائب سيؤدي الى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية وسيقود إلى تصعيد إضافي في الضفة الغربية، في ذروة الأزمة في غزة.

هذا وأرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر. وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر موضوع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.

وقال وزير المالية إن السلطة الفلسطينية لم تدين هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر وإنها "اثبتت بأن منظمة تدعم الإرهاب". لذلك زعم سموتريش بأن إموال الضرائب التي تحولها إسرائيل الى السلطة تستخدم بنشاطات ضد إسرائيل. "من غير المعقول أنه بمثل هذا الواقع، سنواصل تحويل هذه الأموال وكأن شيئا لم يحدث".