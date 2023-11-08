رئيس الشاباك أوضح لوزير المالية أهمية تحويل هذه الأموال حتى تساعد رئيس السلطة بدفع الرواتب للموظفين

رغم أن المجلس الأمني المصغر وافق على تحويل الأموال الى السلطة الفلسطينية، لم يوقع وزير المالية بتسلئيل سموتريش على الأمر الذي يتيح ذلك، وفي أعقاب ذلك بادر رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار الى إجراء محادثة مع سموتريش والتي قام بأعقابها بالتوقيع على الأموال التي ستحول الى الفلسطينيين مع خصم الأموال التي كان من المفترض أن يتم تحويلها الى السلطة الفلسطينية وخصم الأموال التي يجب ان يتم تحويلها الى غزة.

وذكرت القناة "12" أنه في المحادثة غير العادية بين الجانبين، قال رئيس الشاباك لوزير المالية :"الكابينيت ناقش قضية تحويل أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية والتي تجبيها إسرائيل لهم- وقرر تحويلها، حتى أنك لم تمتنع عن التصويت، والآن حتى يتم الأمر بصورة فعلية ويتم تحويل الأموال يجب عليك التوقيع على الأمر".

وأوضح رئيس الشاباك للوزير بأن هذه الأموال التي تبلغ أكثر من نصف مليون شاقل يحتاجها رئيس السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفي السلطة والأجهزة الأمنية، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من الحفاظ على الاستقرار النسبي في الضفة الغربية، وشدد رونين على أن "تأخير تحويل الأموال يمس بالاستقرار ويمكن أن يؤدي الى تدهور الأوضاع في المنطقة". وأوضح :"تحويل الأموال سيساهم بالحفاظ على الاستقرار النسبي".

ويشار الى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح قضية تحويل الأموال الى السلطة الفلسطينية خلال محادثته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ايضا مسؤولون في الجهاز الأمني سمعوا أمورا مشابهة من مسؤولين أمريكيين.