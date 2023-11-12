في خضم الحرب: إسرائيل توقع اتفاقية تاريخية مع فنلندا لبيع نظام "مقلاع داود"

يعد نظام مقلاع داوود أحد الأنظمة الرائدة في العالم لاعتراض التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات بدون طيار

وقع المدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) إيال زامير، اتفاقية لبيع نظام مقلاع داود لفنلندا. وتبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 317 مليون يورو.

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية سفيرة فنلندا لدى إسرائيل، الدكتورة نينا نوردستروم، ملحقة الدفاع الفنلندية لدى إسرائيل، العقيد أولا أستيلوكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، اللواء (احتياط) يوآف هار إيفين، رئيس مديرية أبحاث وتطوير الدفاع في IMOD (DDR&D) ) ، العميد الجنرال (احتياط) الدكتور دانييل جولد، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO) موشيه باتيل، ومسؤولون كبار آخرون.

يعد نظام مقلاع داوود أحد الأنظمة الرائدة في العالم لاعتراض التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات بدون طيار. لقد أظهر النظام قدرات عالية الأداء في الحرب المستمرة في مجموعة من السيناريوهات الصعبة.

تم تطوير نظام مقلاع داود بشكل مشترك من قبل منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ( IMDOl) في وزارة الأمن الإسرائيلية وDDR&D - مديرية البحث والتطوير الدفاعي ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) جنبًا إلى جنب مع المقاول الرئيسي - رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعربت عن امتنانها للحكومة الأميركية لموافقتها على عملية البيع التاريخية لنظام الدفاع الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك إلى دولة ثالثة.