جزر المالديف تنظر في منع الإسرائيليين من دخول أراضيها بسبب الحرب

خرج المواطنون في مظاهرات أمام برلمان المالديف للتعبير عن غضبهم من الأحداث في غزة التي تشهد حربا طاحنة منذ 47 يوما بعد هجوم حماس المفاجئ الذي أسفر عن 1200 قتيل وآلاف الجرحى و240 رهينة

قدم عضو البرلمان في جزر المالديف محمد نشيد عبد الله مقترحًا قبل يومين لتعديل قانون الهجرة الوطني بهدف منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، على خلفية ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة.

وبحسب عضو البرلمان يجب على بلاده تعديل قانون الهجرة لفرض عقوبات على إسرائيل من خلال منع مواطنيها من دخول البلاد مع تواصل الحرب في قطاع غزة.

وخرج مواطنون في المالديف في مظاهرات أمام البرلمان للتعبير عن غضبهم من الأحداث في غزة التي تشهد حربا طاحنة منذ 47 يوما بعد هجوم حماس المفاجئ الذي أسفر عن 1200 قتيل ونحو 8 آلاف من المصابين إضافة إلى 240 رهينة محتجزين بأسر حماس.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية بمصرع ما يزيد عن 12 ألفا جراء القصف المتواصل وانعدام الملاجئ تحت حصار فرضته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كآلية ضغط على حماس لتسليم المختطفين الإسرائيليين إضافة إلى خطتها القضاء على حماس سياسيا وعسكريا.

وقال موقع البوابة إن نشيد بدأ بالضغط لتمرير مقترحه بما يتماشى مع بقية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (OIC) باعتبارها عضوًا فيها والتي فرضت بالفعل حظر سفر على المدنيين الإسرائيليين.