الصناعات الجوية الإسرائيلية توقع صفقة عملاقة بقيمة نصف مليار دولار

الصناعات الجوية الإسرائيلية توقع الاتفاق مع دولتين ستبيعهما أنظمة أسلحة متجولة

أعلنت الصناعات الجوية اليوم الخميس عن توقيعها عقود مع دولتين لتزويدها بأنظمة أسلحة متجولة بعيدة المدى -مسيرات انتحارية ، تصل قيمتها إلى نصف مليار شاقل، ولم تذكر اسم هاتين الدولتين.

Yossi Zeliger / FLASH90 مسيرة للصناعات الجوية

وذكرت الصناعات الجوية أن كلا الطلبين الجديدين يأتيان بعد تزود دول أخرى بوقت سابق من هذا العام في هذه الأنظمة.

ورحب المدير العام للصناعات الجويةبوعاز ليفي بالصفقة قائلا خلال حديثة مع "كان" إن :" أنظمة التسلح المتجولة قادت الى إنجازات مذهلة بقدراتها العملياتية القتالية في أنحاء العالم، والتي تشكل أداة هجومية عملياتية، رئيسي وحاسمة في ساحة المعركة".

وأضاف :"قدرات هذه الأنظمة الدقيقة تشكل أفضلية كبيرة على المستوى العملياتي وبالنسبة للمستوى السياسي، لتحييد محدد للتهديد في ساحة القتال. هذه الصفقات تشكل دليلا إضافيا على الأهمية والثقة التي يتم منحها لأنظمة التسلح الدقيقة للصناعات الجوية، والتي تقدم أفضلية عملياتية لزبائننا في أنحاء العالم".