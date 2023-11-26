الجيش الإسرائيلي يصادر ملايين الشواقل من غزة، فما مصيرها؟

الجيش الإسرائيلي صادر نحو خمسة ملايين شاقل من معاقل حماس كما عثر على أموال عراقية ودنانير اردنية

منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة صادر الجيش الإسرائيلي خمسة ملايين شاقل . وتم تحويل هذه المبالغ الى دائرة الأموال في وزارة الأمن وسيتم إيداع هذه المبالغ في خزينة الدولة.

Israeli Defense Ministry Spokesperson عثرت القوات الإسرائيلية على أكثر من مليون دولار بعملات مختلفة وصادرتها من معاقل ومساكن حماس في غزة.

وتم الاستيلاء على هذه الأموال من بين الأمور الأخرى في معاقل حماس وفي بيوت المطلوبين للسلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية إن وحدة إخلاء الغنائم التابعة لقسم التكنولوجيا واللوجستيات التابع للجيش الإسرائيلي، صادرت ملايين الشواقل وأحصتها وحولتها إلى الدائرة المالية، كما عثر الجيش الإسرائيلي على أموال عراقية ودنانير ودولارات أردنية، وتم الاستيلاء على هذه الأموال أيضًا. ونقل في الأيام الأخيرة إلى الإدارة المالية بوزارة الأمن الإسرائيلي.