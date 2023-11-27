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تقرير: إسرائيل لن تدعم ترشيح السعودية لاستضافة معرض اكسبو

i24NEWS

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طائرة هليكوبتر تحلق فوق العلم السعودي العملاق خلال عرض جوي بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية في الرياض في 23 سبتمبر 2023.
Fayez Nureldine / AFPطائرة هليكوبتر تحلق فوق العلم السعودي العملاق خلال عرض جوي بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية في الرياض في 23 سبتمبر 2023.

وكانت إسرائيل أعلنت بوقت سابق انها ستدعم هذا الترشيح ، لكنها حاليا ستدعم ترشيح إيطاليا

على خلفية الحرب في قطاع غزة، قررت إسرائيل سحب دعمها للسعودية في حدث الإكسبو، وذلك وفقا لما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان".

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وقال مسؤولون سياسيون إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإن إسرائيل قررت بأن تدعم ترشيح إيطاليا بأن تكون الدولة التي تستضيف المعرض العالمي.

وعلى صعيد متصل، لم يسمح لممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي تلقى دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في الحدث التسويقي لاستضافة إكسبو الذي أقيم في حزيران/يونيو الماضي في باريس، الدخول اليه من قبل فريق الإنتاج. وكانت الحجة لعدم دخوله أن الأمر لأسباب تقنية، بعد عدم ظهور اسمه في قائمة المدعوين.

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