الرياض تتفوق على مدينتي بوسان وروما وتفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

وبحسب المكتب، فإن اختيار الرياض جاء بأغلبية 119 صوتا من أصل 165 صوتا، من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

أكد المكتب الدولي للمعارض أن العاصمة السعودية الرياض فازت باستضافة معرض إكسبو 2030، بعد تصويت أجري مساء الثلاثاء للدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه تم اختيار الرياض لاستضافة المعرض متفوقة على مدينتي بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، وروما الإيطالية، في حدث من المتوقع أن يجذب ملايين الزوار.

وبحسب المكتب، فإن اختيار الرياض جاء بأغلبية 119 صوتا من أصل 165 صوتا، من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".

كما عبر ولي العهد عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.

وقال بهذه المناسبة: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، الذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها".

ويتزامن إقامة المعرض في الرياض، مع إكمال المملكة لرؤيتها 2030، إلى جانب أحداث عالمية أبرزها، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ للسنوات العشرين اللاحقة (2031 - 2050).

وسيقام المعرض بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2030 و31 مارس/ آذار 2031، على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، وسط توقعات بزيارة وجاهية لأكثر من 40 مليون زائر، وفق موقع إكسبو الرياض على الإنترنت.