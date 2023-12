بوتين يقوم بزيارة نادرة إلى السعودية والإمارات

من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وذكر أن الرئيس الروسي سيناقش مع نظرائه العلاقات الثنائية وكذلك الوضع في قطاع غزة وتخفيضات أوبك+.

وعندما سئل عن الوضع في سوق النفط، قال بيسكوف: "تجري هذه المحادثات في إطار صيغة أوبك +، ولكن بالطبع التفاعل في هذا المجال قائم بصورة دائمة على جدول الأعمال. السوق كبير جدًا، لذلك في بعض الأحيان تأتي مثل هذه القرارات متأخرة"، في إشارة إلى عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أوبك +.

وفيما يتعلق بالمحادثات حول غزة، فإن زيارة بوتين لا تبشر بأي نتائج مهمة، بعد أن فشلت اجتماعات مماثلة لرؤساء دول مجموعة البريكس + والمنتدى العربي الإسلامي المشترك في الرياض، والتي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني، في إنتاج أي شيء يتجاوز مستوى التصريحات.

ووفقا لبيان الكرملين، تحدث بوتين آخر مرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند قبول البلاد في منظمة البريكس الموسعة في أيلول/سبتمبر.

وبعد الزيارة السريعة، أفادت تقارير أن بوتين سيستضيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو يوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، فإن رئيسي سيتوجه إلى العاصمة الروسية برفقة وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى. ولم يصدر أي تصريحات بشأن جدول أعمال هذه الزيارة التي تأتي في وقت تكثف فيه موسكو وطهران التعاون الثنائي. وقد أبرم الطرفان مؤخرًا اتفاقية دفاعية ستشتري بموجبها إيران طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر روسية.

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت 10 من أصل 17 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" إيرانية الصنع أطلقتها روسيا. في وقت سابق، أفاد معهد العلوم والأمن الدولي أن صور الأقمار الصناعية تظهر التقدم في بناء مصنع في روسيا من المقرر أن ينتج كميات كبيرة من الطائرات الانتحارية بدون طيار ذات التصميم الإيراني. وحذر البيت الأبيض أيضًا من أن إيران ربما تفكر في تقديم صواريخ باليستية لروسيا وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة في العالم التي يمكن للرئيس الروسي السفر إليها دون خوف من الملاحقة القضائية، حيث توجد مذكرة دولية معلقة لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. ولم توقع الدول أو تصدق على نظام روما الأساسي، الذي من شأنه أن يلزمها بقرارات محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، زار بوتين قيرغيزستان كأول رحلة له إلى الخارج منذ الإعلان عن اتهامات محكمة العدل الدولية. ثم سافر إلى الصين وكازاخستان.