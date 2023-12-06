هل تقليص ميزانية المجتمع العربي يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل؟ الشاباك يحذر من مغبة ذلك

الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعداد خطة تقليصات على ميزانية 2024 والتي تأتي بعد الحرب والتي كلفت إسرائيل ميزانية ضخمة

يحذر مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام -الشاباك من تقليص في ميزانية المجتمع العربي في إسرائيل بعد الحرب ، ويقولون إن مثل هذا التقليص يمكن أن يعيق اندماج المجتمع العربي داخل المجتمع الإسرائيلي و"يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف"، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه لأول مرة ذكر في التقييم الذي أعدوه بعد خطة التقليصات التي يجري إعدادها على ميزانية عام 2024 أنه "توجد أهمية كبيرة من الزاوية الأمنية بتقليل الأضرار على موازنات الخطط المتعددة السنوات للمجتمع العربي والخطة المتعلقة بالمجتمع البدوي”.

وأشار مجلس الأمن القومي بأن الخطط الخماسية ساهمت بتقليص الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي بطريقة أثرت بشكل مباشر على الحد من شرعية التورط في الأعمال العدائية والعنف. وأن "ايقاف الميزانيات على نطاق واسع قد يؤدي الى اثارة رد فعل مضاد سلبي وصعب أيضًا على الجانب الأمني".

وأوصوا ايضا بأنه بقدر ما سيتم القيام به من تقليصات على ضوء الاقتصادي، بأن يجري ذلك مع تجنب إلحاق الضرر بالمجالات الحيوية لتحديات المجتمع العربي مثل التعليم، العمل ، الرفاهية، والتوظيف والأمن الاجتماعي، وان يتم ذلك مع التأكد من التحدث مع رؤساء السلطات المحلية في المجتمع.