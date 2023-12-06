السعودية: إقرار ميزانية الدولة لعام 2024 بإيرادات متوقعة 1.172 تريليون ريال

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "نهدف لرفع الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف إلى 895 مليار ريال بحلول 2030"

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، قرارا متضمناً إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال، كما وجه الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024"، ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن "الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية".

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "نهدف لرفع الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف إلى 895 مليار ريال بحلول 2030" وتابع" نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.03 في المئة عام 2023 بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط"