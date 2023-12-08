صناعة الألماس في إسرائيل: انخفاضات حادة وخسائر بمليارات الدولارات

تواجه صناعة الألماس في إسرائيل تحديات كبيرة في ظل الحرب في غزة ، وهي أزمة بدأت بالفعل منذ الحرب في أوكرانيا

حرب تلقي بظلالها على القطاعات كافة في إسرائيل، أدت الى تضرر جديد وضربة قوية يتعرض لها قطاع صناعة الماس وخسائر بمليارات الدولارات وفق تقارير اقتصادية

أوفير غور "المشرف على تجارة الألماس في وزارة الاقتصاد والصناعة" يقول :"تأثير الحرب على قطاع الألماس الإسرائيلي واضح، تزيد الحرب من الاتجاه السلبي الذي رافق تجارة الألماس العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا".

اتجاه سلبي يسجل في قطاع الألماس العالمي والإسرائيلي تحديدا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة ، سجلت الأشهر الأحد عشر الأولى من العام انخفاضًا قياسيًا في جميع فئات التجارة الرئيسة

صافي واردات الألماس الخام إلى إسرائيل بلغ ما يقارب 843 مليون دولار ما يشكل انخفاضا بنحو 50% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما بلغ صافي تصدير الألماس الخام خلال تلك الفترة ما يقارب 637 مليون دولار ، انخفاض قدره 57% تقريبا مقارنة بالأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022 .

أما واردات الألماس المصقول سجلت زيادة بنسبة 177% تقريبًا في تشرين الثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي.

ويضيف اوفير غور :"في الوقت نفسه، يبدو من التحليل الذي أجريناه أن معظم الأضرار نشأت في الأسبوعين الأولين بعد اندلاع الحرب ويرجع ذلك أساسًا إلى مشكلات تتعلق بنقل البضائع، ونلاحظ بعد ذلك أن القطاع قد أوجد حلولاً لمشكلة النقل وتراجعت الانخفاضات بشكل كبير".

صناعة الماس الإسرائيلية.. مستقبل يواجه تحديات كبيرة تؤثر على استقرار السوق وثقة المستثمرين وخشية من مغادرة المستثمرين إسرائيل في حال استمرار الحرب وعدم وجود خطط تعافي للقطاع المعدني.