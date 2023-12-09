الأردن: استعادة نحو نصف مليار دينار من فاسدين وحماية 95 مُبَلِغ عن جرائم فساد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعمل وفقا لاستراتيجية محدثه منحت أهمية قصوى للوقاية الاستباقية في مكافحة الفساد والوقاية منه

كشفت وكالة الأنباء الأردنية اليوم معطيات جديدة صادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي استطاعت خلال ست سنوات استرجاع مال عام نحو 517 مليون دينار أردني بطريقة مباشرة وغير مباشرة من فاسدين، وحماية 96 من المبلغين عن الفساد.

هذه المعطيات تتعلق بعمل الهيئة خلال الفترة من 2019 حتى 2022، واطلعت الوكالة على آخر 7 تقارير رسمية نشرتها الهيئة خلال الفترة الممتدة من 2016 حتى 2022، حيث تعاملت الهيئة خلالها مع أكثر من 20 ألف ملف ومعلومة تتحدث عن جنايات وجنح فساد متوقعة أو تدور حول بعض القضايا، قامت بالتحقيق بها وتعقبها خطوة بخطوة، منها ما تم تحويله الى القضاء أو تم تسويته والتعامل معه في الهيئة.

وذكر التقرير أن الهيئة تمكنت خلال السبع السنوات الماضية من توفير الحماية القانونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصَّة لـ 95 شخصًا أخبروا وشهدوا على الفساد وقدَّموا معلومات موثقة وثابتة في قضايا الفساد، ومنحت الهيئة الحماية القانونية لأربعة اشخاص في العام 2016، و 12 شخصا في العام 2017، و18 شخصا خلال العام 2018، و16 شخصا في العام 2019، و13 شخصا في العام 2020، فيما تم تأمين الحماية لـ 14 شخصا في العام 2021، ولـ 18 شخصا خلال العام الماضي 2022.

الوكالة الأردنية رصدت خلال الست السنوات الأخيرة 19 ألفًا و682 معلومة وشكوى متعلقة بالفساد، استطاعت الهيئة التعامل معها جميعًا بدقة وشفافية، وبحسب التقرير وصلها في العام الماضي 2932 شكوى، وفي العام 2021 وصلها 5 آلاف معلومة وشكوى، وفي العام 2020 كان عدد الشكاوى 2090 شكوى، وفي العام 2019 وصلها 3572 شكوى، وخلال العام 2018 وصلها 2797 شكوى، وفي العام 2017 كان عدد الشكاوى 2050 شكوى، وفي العام 2016 بلغ عدد الشكاوى 1241 شكوى.

ونجحت الهيئة خلال السنوات الأخيرة استعادة 474 مليونًا و497 ألفًا و92 دينارا من الفاسدين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، منها 159 مليونًا و483 ألفا و902 دينار العام الماضي ، و142مليونًا و118 ألفًا و45 دينارًا في العام 2021، ومليون و884 ألفًا و56 دينارا خلال العام 2020، و150 مليونًا و600 ألف دينار خلال العام 2019، وشمل تقرير هيئة النزاهة عن العام 2018 استرجاع 20 مليونا و411 ألفًا و389 دينارًا.

وأوضحت هيئة النَّزاهة في أحد تقاريرها خلال العام 2021 أنَّ نسبة نجاح الملفات التَّحقيقية المُحالة إلى القضاء وصلت إلى 83 بالمئة في قضايا الجنايات، وأوضح التقرير أن الهيئة تعمل وفقا لاستراتيجية محدثه منحت أهمية قصوى للوقاية الاستباقية في مكافحة الفساد والوقاية منه، وفي العام 2019 قامت الهيئة بـ 46 زيارة لمختلف القطاعات الحكومية وقدمت 604 توصيات لعملية القياس الخاص بمدى الالتزام بمعايير النزاهة.

وذكر التقرير أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انتقلت لخطوات جديدة عملية وواقعية للوقاية من الفساد ونشر الوعي بخطورته بين المواطنين وموظفي القطاع العام، وبدأت حملات توعية متنوعة حول الواسطة والرشوة ومخالفة القانون والاعتداء على المال العام، وبدأت بتطبيق مؤشر النزاهة الوطني والذي شمل في مرحلته الأولى 100 مؤسسة ووزارة وجهة رسمية حكومية.

هذا وأدانت السلطة القضائية خلال عام واحد 205 أشخاص بجرائم فساد مختلفة ارتكبوها، وأقرت بحقهم عقوبات وصلت في بعضها إلى السجن أكثر من 20 عاما، وإلزامهم بإعادة المال العام الذي حصلوا عليه بطرق غير قانونية، وفُرضت عليهم غرامات مالية بموجب القانون لتحقيق الردع العام والخاص وعدم العودة لارتكاب هذه الجرائم.