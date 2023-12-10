بسبب تهديدات الحوثيين: مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة في إسرائيل

يأتي هذا بسبب اضطرار السفن تغيير طرقها البحرية تكون أطول ما سيرفع من تكلفة المنتجات الكهربائية

يزيد تصاعد تهديدات الحوثيين في اليمن بشأن منع حركة المرور البحري إلى إسرائيل من المخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة في إسرائيل. وذكر تقرير N12 بأن شركة BDO الاستشارية تقدر أن التجارة من الشرق عبر طرق الشحن في البحر الأحمر تشكل حوالي 30% من التجارة البحرية لدولة إسرائيل والتي تقدر بحوالي 400 مليار شيكل سنويا. وتشكل التجارة البحرية من الصين وحدها نحو 20% من حجم التجارة البحرية.

ومن المتوقع أن يؤدي تعطيل الممرات الملاحية الذي سببه الحوثيون في اليمن إلى الإضرار باستيراد المركبات والمنتجات الكهربائية وكذلك استيراد المكونات والمواد الخام للإنتاج المحلي.

وفي نهاية الأسبوع رفع الحوثيون المدعومين من ايران مستوى تهديداتهم وأعلنوا أنهم سيمنعون مرور السفن المتجهة الى إسرائيل- بدون أي علاقة لمالكيها. وقال الحوثيون في تهديدهم إن "هذه السفن ستتحول الى هدف شرعي من جانب القوات المسلحة" وحذروا كافة السفن والشركات من التعاون مع الموانئ الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن تهديدات الحوثيين دفعت بالفعل شركة الشحن الإسرائيلية الكبيرة "زيم" إلى الإعلان عن وقف نقل سفنها عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وبدلا من ذلك، ستدور سفن الشركة حول أفريقيا كلها، وتدخل البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق، ومن هناك تشق طريقها إلى موانئ الساحل الغربي لإسرائيل.

ومن المتوقع أن يؤدي التخلي عن الوصول إلى ميناء إيلات من جانب شركات النقل البحري إلى تأخير طويل لعدة أسابيع في وصول البضائع من الشرق، وزيادة تكاليف النقل. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال لزيادة أسعار التأمين للشركات التي ستستمر في الإبحار عبر مضيق باب المندب، بسبب زيادة المخاطر.

التأخير الذي سيؤدي إلى نقص في وصول المنتجات وارتفاع أسعار النقل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الشرق للمستهلكين الإسرائيليين