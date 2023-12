شركة بريتيش بتروليوم توقف جميع ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة بريتيش بتروليوم العالمية لإنتاج الطاقة يوم الاثنين، وقف جميع عمليات نقل ناقلات النفط في البحر الأحمر بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

وجاء في بيان الشركة: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتًا".