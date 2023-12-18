شركة بريتيش بتروليوم توقف جميع ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

"في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتًا"

أعلنت شركة بريتيش بتروليوم العالمية لإنتاج الطاقة يوم الاثنين، وقف جميع عمليات نقل ناقلات النفط في البحر الأحمر بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

وجاء في بيان الشركة: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتًا".

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ويأتي القرار على خلفية تكثيف هجمات الحوثيين المدعومين من إيران خلال الأسابيع الماضية. وتعهدت المجموعة باستهداف أي سفينة مرتبطة بإسرائيل في المنطقة، لكن الحالات السابقة تشير إلى أن السفن المستهدفة ليست بالضرورة مرتبطة بإسرائيل.

وأدلت العديد من خطوط الحاويات وشركات الناقلات بتصريحات مماثلة منذ يوم الجمعة. وبحسب ما ورد طلبت بعض الشركات من مواثيقها اتباع طريق أطول حول أفريقيا بدلاً من المرور عبر قناة السويس.

وقال العقيد (المتقاعد) الدكتور جاك نيريا، مستشار السياسة الخارجية السابق لرئيس الوزراء اسحق رابين معقبا على تلك الخطوة، إن "الخاسر الأكبر هم مصر والسعودية والغرب".

وفي الآونة الأخيرة، أبلغت وكالة الملاحة البحرية البريطانية في وقت سابق من يوم الاثنين عن "انفجار محتمل" بالقرب من سفينة قبالة الساحل اليمني.