عملاق الأثاث إيكيا تعلن عن احتمال تأثر فروعها جراء تهديدات الحوثيين

"الوضع في قناة السويس سيتجلى في التأخير وقد يؤدي إلى عدم توفر بعض منتجات ايكيا" لا سيما أن العديد من منتجات الشركة تصل إلى أوروبا والشرق الأوسط من مصانع في آسيا عن طريق البحروخاصة عبر قناة السويس

قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة "إيكيا"، اليوم (الأربعاء)، إنها تواجه تأخيرات قد تؤدي إلى نقص بعض منتجاتها إثر تهديدات الحوثيين التي أجبرت شركات الملاحة البحرية على تغيير طرق التجارة البحرية بعيدا عن البحر الأحمر، وفق النشر في هيئة البث الرسمية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة ذكرت أن "الوضع في قناة السويس سيتجلى في التأخير وقد يؤدي إلى عدم توفر بعض منتجات ايكيا" دون توضيح أي الفروع ستتأثر، لكن العديد من منتجات الشركة تصل إلى أوروبا والشرق الأوسط من مصانع في آسيا عن طريق النقل البحري، وخاصة عبر قناة السويس.

من جانبه، قال الزعيم الروحي للحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي إن أربع دول إضافة إلى إسرائيل تقوم باعتراض هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضاف عبد الملك أن قواته "تتمتع بالصبر "حيال تورط الدول العربية، على الرغم من أن الهجمات كانت تستهدف فقط أهدافًا مرتبطة بإسرائيل.

وحذر زعيم الحوثيين الولايات المتحدة، وأي دولة أخرى تشارك في التحالف البحري ضدها من التضحية بمصالحها خدمة لإسرائيل. وأوضح أن "التحرك الأمريكي لن يثني الحوثيين عن تحركاتهم وهدد بأن تصبح السفن الأمريكية هدفا للصواريخ والطائرات المسيرة بحال بدأت الولايات المتحدة حربا مباشرة على اليمن".

وفي السياق، أفاد تقرير اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعمل فعلا على وضع الخطط لضرب الحوثي لكنها تفضل التريث ومنح المساعي الدبلوماسية الفرصة الكافية قبل إقرار أي تحرك عسكري.