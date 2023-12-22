أين اختفت وحدة الكوماندوز المرموقة التابعة للموساد والتي حاربت حماس مالياً؟

يشار الى أن تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" ذكر أن هذه الوحدة حلت خلال فترة رئاسة يوسي كوهين

تطرق تقرير خاص في موقع "جلوبس" الإقتصادي الى وحدة الكوماندوز"تزلزل" التابعة للموساد الإسرائيلي وذلك بعد كشف صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها حلت عام 2017 بالفترة التي ترأس بها يوسي كوهين جهاز الموساد.

هذه الوحدة وفقا لتقرير"غلوبس" أسسها رئيس الموساد السابق مائير دغان ونفذت على مدار 20 عاما عمليات كبيرة مع شركاء في العالم والتي شملت تفجير بنوك مرتبطة مع التنظيمات المسلحة، وتفعيل السلطات في أنحاء العالم لفرض عقوبات على نشطاء ودفع دعوات قضائية قادت الى دفع تعويضات بالملايين، مع إغلاقها تعرضت حرب إسرائيل بالتنظيمات المسلحة المعادية لها لهزة قوية.

"الوحدة نفذت عمليات لم يوافق عليها رؤساء الحكومات بسهولة"

هذه الوحدة بحسب التقرير اقيمت في عام 1996 كوحدة داخل "مجلس الأمن القومي" وذلك بعد أن أقنع داغان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة مكافحة المنظمات المسلحة من خلال تجفيف منابع تمويلها، إلا أنها عملت دون صلاحيات كثيرة وفشلت في إخضاع العديد من الهيئات مثل الموساد والشاباك وجهاز المخابرات. تغير كل هذا بعد تعيين أرييل شارون داغان رئيساً للموساد عام 2002. ثم قامت الوحدة بتجربة توجيه الدبابات الإسرائيلية لمحاصرة البنوك في الضفة الغربية والتي كانت بها حسابات لحماس والجهاد الإسلامي.

صاغ ميثاق هذه الوحدة السكرتير العسكري لشارون في حينه جادي ايزنكوت، وعملت على مدار 20 عاما تحت قيادة داغان، وبعده تحت قيادة تامير فيردو حتى حلها بين الأعوام 2016- 2017.وتقول مؤلفة كتاب Harpoon نيتسانا درشان-لايتنر عن الوحدة الخاصة إن الوحدة نفذت عمليات كبيرة :"لم توافق عليها الحكومات بسهولة، وقامت بسابقة من خلال تفجير البنوك في وقت الحرب". وذكرت دارشان لايتنر مثالا إنه خلال حرب لبنان الثانية أقنع كبار ضباط الوحدة رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، والقوات الجوية، بقصف البنوك اللبنانية، بما في ذلك البنك الكندي اللبناني الذي كان يحتفظ بحسابات لحزب الله.

وذكر الكتاب بأنها "كانت وحدة عالمية مع قدرة إقناع دولية، حيث أقنع رجال مئير داغان وكالة المخابرات المركزية والمدعي العام في نيويورك بمقاضاة رؤساء البنوك اللبنانية لامتلاكهم حسابات لحزب الله. كما أقنعوا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بقصف حقول النفط التي كان يسيطر عليها داعش، في إطار الحرب الاقتصادية ضد التنظيم المتطرف، حتى أنهم تواصلوا مع مستشار الاستثمار في حزب الله وأقنعوه باستثمار 5 ملايين دولار في شركة وهمية، في إطار عملية احتيال ".

الدور الأمريكي والرسالة التي قادت الى تفكيكها

تم حل الوحدة بعد فترة قليلة من فشل عملية "كاساندرا"، التي كانت تهدف إلى الاستيلاء على أموال حزب الله من خلال السيطرة على نظام تهريب المخدرات الذي كان متورطاً فيه في أمريكا الجنوبية والوسطى. وبالفعل قامت الوحدة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بالقبض على العديد من كبار أعضاء المنظمة، لكن إدارة باراك أوباما قررت وقف العملية في منتصفها من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، والذي كان يجري وضع اللمسات النهائية عليه في تلك الأيام.

خيبة أمل الفريق الإسرائيلي من الرد الأمريكي دفعت بعضهم إلى مغادرة الوحدة. ويقول أودي ليفي، أحد قدامى الموساد الذين خدموا في الوحدة معظم سنواتها: "لقد أزعجت الوحدة السلطات الأمريكية كثيراً لأنها عملت بموجب تفويض لم تكن هذه السلطات مستعدة لتقبله". "لقد كانت وحدة استخبارات عملياتية تعمل ليس فقط مع السلطات الأمنية، ولكن أيضًا مع أمانة الخزانة والمدعي العام في نيويورك والبنوك - ولم يكن هذا الأمر يعجب السلطات الأمريكية دائمًا".

وكان الوحدة تدار في تلك السنوات من قبل بول لاندز، الذي تم إحضاره إلى المنظمة من "هيئة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، في وزارة القضاء الإسرائيلية. في ذلك الوقت، جهز لاندز رسالة إلى رئيس الموساد يوسي كوهين، ادعى فيها أن وحدة مثل تزلزل لم تعد قادرة على النجاح داخل جهاز المخابرات، وسعى إلى الحصول لها على مكان جديد لها. ورأى الموساد أن الوقت قد حان لأن يتم هذا النشاط بالسر، بل كجزء من العمل المستمر والمؤسساتي مع الهيئات في العالم المسؤولة عن التعامل مع غسيل الأموال وتمويل المنظمات المسلحة.

واقترح كوهين على أفيغدور ليبرمان، وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، نقل الوحدة إلى وزارته. بقرار مجلس الوزراء، تم نقل جميع صلاحيات "تزلزل" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب اقتصاديا"، وفي النصف الثاني من عام 2017 تم إنشاء الهيئة رسميا في وزارة الأمن. باستثناء ليندز، استقال منها الكثيرون وفضلوا عدم الاستمرار في وزارة الأمن، ولم تنجح هذه السلطة إلا في عام 2018، أي بعد مرور عام على إنشائها، بإقامة بنية تحتية تشغيلية فعالة لنشر الأوامر والإجراءات ضد السلطات في العالم.

ويعترف مسؤول كبير في وزارة الأمن بأن "إنشاء هيئة أمنية جديدة يستغرق وقتا". عند تأسيسها، سُمح لـلسلطة الجديدة بالعمل في الساحة الفلسطينية فقط، ولم يتم تكليفها بالتعامل مع ساحات إضافية إلا بعد أن أثبتت أنها هيئة فعالة بما فيه الكفاية.اليوم، جزء من المعلومات الاستخبارية التي تعتمد عليها هذه الهيئة يأتي من هيئة مكافحة غسل الأموال في وزارة القضاء، وهي الهيئة المدنية الوحيدة التي يحددها القانون والتي يمكنها جمع المعلومات المالية عن العناصر المسلحة المختلفة وتجميعها وتمريرها.

وأجرى كوهين، الذي شغل منصب رئيس الموساد بين عامي 2016 و2021، هذا الأسبوع مقابلة في مؤتمر صحيفة غلوبس للأعمال الإسرائيلية، ونفى ما نسب إليه في تحقيق صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب قوله، فإن "التحقيق كان غير دقيق، على أقل تقدير. فالموساد يعمل وفق السياسة التي تمليها الحكومة الإسرائيلية والكابينيت الأمني. وهو لا يخترع محتوى النقاش، بل يمكن أن يكون مشاركاً فيه. لن أفصل ما قلناه على طول الطريق، سأؤكد فقط أن موضوع الحرب الاقتصادية تم التعامل معه في الموساد قبل فترة ولايتي وأثناءها وبعدها".