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خط بري بحري بين الأردن ومصر كبديل عن البحر الأحمر وباب المندب

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التقطت هذه الصورة في 19 نوفمبر 2021 من ميناء ومنتجع إيلات في جنوب إسرائيل في جنوب البحر الأحمر ، وتُظهر منظرًا لعلم المملكة الاردنية وهو يطير في الأردن قرب مدينة العقبة الساحلية
التقطت هذه الصورة في 19 نوفمبر 2021 من ميناء ومنتجع إيلات في جنوب إسرائيل في جنوب البحر الأحمر ، وتُظهر منظرًا لعلم المملكة الاردنية وهو يطير في الأردن قرب مدينة العقبة الساحليةAHMAD GHARABLI / AFP

شركة أردنية تعلن عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري الذي يربط ميناء العقبة مع الموانئ المصرية بالبحر المتوسط

بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى عن ايقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب، أعلن المدير العام لشركة "الجسر العربي" الأردنية عدنان العبادلة السبت عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري من ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية في البحر المتوسط كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. 

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ووفقا لصحيفة "الغد الأردنية" أكد العبادلة أن الشركة الأردنية سارعت الى استكمال كافة المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية التي تطل على البحر المتوسط، وسيكون الخط العربي البري البحري بديلا للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة الى الولايات المتحدة واوروبا خصوصا صادرات المناطق الصناعية والمنتجات الزراعية وسيربط البحر الأحمر مع البحر المتوسط مع الطرق البرية الأمر الذي سينوع طرق المبادلات التجارية وسيقلل من تكلفة النقل. 

أوضح العبادلة أن المدة الزمنية لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن الى الولايات المتحدة ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 حتى 20 فقط وبأقل التكاليف وبأعلى معدلات الأمان. 

 

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