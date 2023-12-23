خط بري بحري بين الأردن ومصر كبديل عن البحر الأحمر وباب المندب

شركة أردنية تعلن عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري الذي يربط ميناء العقبة مع الموانئ المصرية بالبحر المتوسط

بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى عن ايقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب، أعلن المدير العام لشركة "الجسر العربي" الأردنية عدنان العبادلة السبت عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري من ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية في البحر المتوسط كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ووفقا لصحيفة "الغد الأردنية" أكد العبادلة أن الشركة الأردنية سارعت الى استكمال كافة المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية التي تطل على البحر المتوسط، وسيكون الخط العربي البري البحري بديلا للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة الى الولايات المتحدة واوروبا خصوصا صادرات المناطق الصناعية والمنتجات الزراعية وسيربط البحر الأحمر مع البحر المتوسط مع الطرق البرية الأمر الذي سينوع طرق المبادلات التجارية وسيقلل من تكلفة النقل.

أوضح العبادلة أن المدة الزمنية لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن الى الولايات المتحدة ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 حتى 20 فقط وبأقل التكاليف وبأعلى معدلات الأمان.

.