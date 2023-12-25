شركة الشحن العملاقة "ميرسك" تتجه لاستئناف الملاحة بالبحر الأحمر

جاء هذا وفقا لبيان الشركة بعد الإعلان عن إقامة التحالف بقيادة واشنطن لحماية طرق الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك الأحد ، أنها تخطط للعودة إلى الإبحار في البحر الأحمر في أقرب وقت ممكن، بعد تشكيل قوة العمل المشتركة ضد الحوثيين بقيادة الولايات المتحدة.

وأصدرت ميرسك بيانا ذكرت فيه أن الشركة حصلت على الموافقة بأن قوة المهمات الدولية بدأ بالانتشار في البحر الأحمر لحماية التجارية في المنطقة.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة "نعمل حاليا على وضع الخطط للسفن الأولى التي ستقوم بالرحلة في أقرب وقت ممكن. رغم ذلك الخطر في المنطقة لم يتم القضاء عليه بعد، ولن نتردد في إعادة الحسابات والتفكير بمسار جديد وتحويل السفن من المنطقة".

ويشار الى أن شركة ميرسك أعلنت قبل أكثر من أسبوع أنها ستحول سفنها عن عبور مسار البحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين في اليمن، حيث أعلنت شركات أخرى عن توقفها عن الإبحار في هذا المسار. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي عن إقامة قوة المهمات الدولية للدفاع عن الطرق البحرية والتجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.