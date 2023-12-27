الحرب في غزة تلقي بظلالها على قطاع السياحة في المملكة الأردنية

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، خلال قمة جمعتهما في القاهرة عن رفضهما لأي خطوة من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية

ألقت الحرب ضد حماس في غزة بظلالها على دول المنطقة على نحو ضرب في العمق المرافق الاقتصادية ويشكو الأردن من تبعات تلك الحرب لا سيما مجال السياحة الذي تأثر على نحو كبير وفق ما أشار إليه وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي.

وأفاد الوزير بأن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي الأردني خسائر تتراوح ما بين 250 إلى 281 مليون دولار شهريا إلى جانب إلغاء حجوزات بنحو 60% أي خسارة 200 ألف إلى 250 ألف زائر تطال الاقتصاد الكلي وفق تعبيره، على ما جاء في العربية.

ووفقا للوزير فإن أبرز إلغاءات الحجوزات جاءت من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وبلغت مائة بالمائة نسبة إلغاء البرامج السياحية المشتركة مع إسرائيل والضفة الغربية.

وفي السياق فقد أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، خلال قمة جمعتهما في القاهرة عن رفضهما لأي خطوة من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، على ما أفادت وسائل إعلام في مصر.

وقال الزعيمان في بيان مشترك إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار وتقديم كمية كافية من المساعدات للقطاع.