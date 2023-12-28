تقرير: عمليات الحوثيين الهجومية في البحر الأحمر تهدّد الاقتصاد اللبناني

توقف التصدير الزراعي بشكل كامل منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، لعدم وصول سفن شركات الشحن البحري إلى مرفأ بيروت، مما أدى إلى تكدّس مئات الأطنان من الخضراوات والفاكهة داخل حاويات موجودة في الساحات الجمركية

أشارت تقارير لبنانية إلى وقوع الاقتصاد اللبناني في دائرة الدول التي تأثر اقتصادها على نحو خطير جراء عمليات الحوثيين في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر التي تعترض الملاحة التجارية المتوجهة إلى إسرائيل.

ويستخدم لبنان بدوره البحر الأحمر في تجارته الدولية، ونتيجة الوضع الحالي تأثرت الصادرات والواردات إليه بشكل رئيسي من دول الخليج والصين، وتراكمت في مرفأ بيروت البضائع المعدة للتصدير.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الشحن، والرئيس السابق لغرفة الشحن الدولي في بيروت، إيلي زخور فإن قرار شركات الشحن العالمية اختيار طريق التفافي حول إفريقيا، بسبب التهديد الحوثي للسفن، هو قرار كارثي على المصدّرين في لبنان، وخاصة على المزارعين اللبنانيين.

وبحسب قوله، فإن الرحلة البحرية على خط الرحلات البحرية الجديد، "تستغرق أياما بدلا من ساعات، مما يزيد من كمية الوقود المستهلكة، ويؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للنقل. علاوة على ذلك، رفعت شركات التأمين أسعار التأمين على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، بسبب زيادة مخاطر الحرب في المنطقة.

وبحسب التقرير في الحرة فقد "توقف التصدير الزراعي بشكل كامل منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، لعدم وصول سفن شركات الشحن البحري التي ينتظرونها إلى مرفأ بيروت، مما أدى إلى تكدّس مئات الأطنان من الخضراوات والفاكهة داخل حاويات موجودة في الساحات الجمركية وفي البرادات والمستودعات"، كما أكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، في بيان.

وتتعاظم أزمة المزارعين على ضوء الحزر الذي فرضته السعودية على الممر البري بعد ضبط السلطات السعودية في عام 2021 أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاغون داخل شحنة من الرمان.

ويشير التقرير كذلك إلى غياب الجدوى من اتخاذ الممر الطويل عبر الرجاء الصالح حيث تتضاعف الكلفة ثلاث مرات.

ويصدّر لبنان سنوياً بحسب الترشيشي "حوالي 400 ألف طن من المنتجات الزراعية والحمضيات والبطاطا والفواكه، لاسيما إلى الدول الخليجية، قطر والبحرين ومسقط والإمارات والكويت" مشدداً على أن "التصدير ضرورة حتمية للمزارعين، كون لا يمكن للبنانيين استهلاك الكمية التي ننتجها".

ويحذر زخور من أن استمرار السفن في الالتفاف حول إفريقيا قد يضرب اقتصاد العالم ولبنان، وسيواجه اللبنانيون صدمة اقتصادية جديدة، تتمثل "بتراجع سلاسل إمدادهم بالسلع والمواد الأساسية كالنفط والغاز والمواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع أسعارها".