تعرف على الدول الجديدة التي ستنضم لمجموعة "بريكس"

وأكد أنيل سوكلال، أن الأعضاء الجدد سيرسلون أيضاً مسؤولين لحضور اجتماع الشيربا في موسكو يوم 30 يناير/كانون الثاني.

من المقرر أن تتضاعف كتلة عضوية مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة، بحيث ستنضم السعودية وإيران والإمارات وإثيوبيا ومصر إليها في الأول من يناير/كانون الثاني بحبس ما أكده مبعوث جنوب إفريقيا إلى الكتلة.

وقال أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى الكتلة في مقابلة مع "بلومبرغ" الجمعة الماضي، أن الأعضاء الجدد قاموا بإرسال ممثلين رفيعي المستوى إلى اجتماع شيربا لمجموعة البريكس في ديربان، جنوب أفريقيا، في وقت سابق، وشاركوا بشكل كامل في الاجتماع، "في إشارة واضحة إلى أنهم قبلوا الدعوة" للانضمام.

وأكد أنيل سوكلال، أن الأعضاء الجدد سيرسلون أيضاً مسؤولين لحضور اجتماع الشيربا في موسكو يوم 30 يناير/كانون الثاني.

وكان قد دعا الأعضاء الحاليون، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في أغسطس/آب الماضي، 6 دول أخرى للانضمام إلى مجموعتهم.

وبحسب وكالة تاس للأنباء التي نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله هذا الأسبوع إن نحو 30 دولة ترغب في إقامة علاقات مع الكتلة.

وكانت أفادت الخدمة الصحافية للكرملين في بيان، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناقش خلالها "مجموعة من القضايا التي تتعلق بعضوية ’بريكس’، والاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وضمان استقرار السوق العالمية"