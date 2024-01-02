مع تزايد التوتر في البحر الأحمر: أسعار النفط تسجل ارتفاعا بنسبة 1 في المئة بداية العام الجديد

ارتفع خام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3 في المئة إلى 78.07 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2 في المئة.

سجلت أسعار النفط مع بداية العام الجديد ارتفاعا بنسبة 1 في المئة، صباح اليوم الثلاثاء، مع تزايد التوتر في البحر الأحمر، واحتمال تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ما عززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3 في المئة إلى 78.07 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2 في المئة.

وتزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوماً يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.

وفي السياق قال المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي ليون لي:"قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير/شباط.وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير/كانون الثاني.

ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، نموا الشهر المنصرم، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر/ تشرين الثاني.