بسبب أزمة الدولار.. مصر تحرّر تمليك الأراضي الصحراوية للأجانب

وتواجه مصر تحديات كبيرة في مجال السيولة الدولارية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة،.

كشفت نسخة حصل عليها "العربي الجديد" لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية لتعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والمتوقع مناقشته في جلسات مجلس النواب خلال هذا الأسبوع. والذي ينص على السماح بتمليك الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب دون أي قيود، بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتحفيز استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية."

وتواجه مصر تحديات كبيرة في مجال السيولة الدولارية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة،.

ولتعزيز جذب العملة الصعبة، قررت الحكومة تسهيل إجراءات شراء العقارات والأراضي من قبل المستثمرين الأجانب، دون فرض قيود تحدد عددًا محددًا من العقارات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز تدفق المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد. (الدولار= 30.85 جنيهًا)."

وأفاد تقرير برلماني بأنه خلال ستينيات القرن الماضي صدر العديد من القوانين التي تحظر التملك للأجانب، ومن أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والصحراوية).

غير أن الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وأطلقت مصر العديد من المبادرات أخيراً بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول الهامة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/ آذار 2022، إذ تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، وإلى ما يناهز 53 جنيهاً للدولار في السوق الموازية حالياً.