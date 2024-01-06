حملة المقاطعة العالمية ضد ماكدونالدز باتت تؤثر عليها اقتصاديا

تواجه سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة مقاطعة المستهلكين في مختلف دول العالم، بعد أن تم نشر أن فروعها في إسرائيل تتبرع بالوجبات وتمنح المزايا لقوات الأمن الإسرائيلية. واعترف الرئيس التنفيذي للسلسلة كريس كيمبزينسكي أمس (الجمعة) خلال محادثة مع سكاي نيوز بأن "الشركة تواجه تأثيرًا كبيرًا على مصالحها واعمالها".

وتوجه المدير العام للشركة الى المقاطعين في أنحاء العالم مشددا على أن "المعلومات التي يعتمد عليها المقاطعون خاطئة- في كل دولة الشبكة ممثلة من قبل ممثلين محليين، والذين لا يعكسون الموقف للشركة". وأضاف كيمبزينسكي بالخصوص على أن "الشركة تمقت أي نوع من أنواع العنف وتعارض أي خطاب يحض على الكراهية".

ويشار إلى أن إدارة الشركة في ماليزيا أعلنت الشهر الماضي لأول مرة عن الأضرار التي لحقت مدخلولاتها وعلى الموظفين والعاملين بها بسبب المقاطعة. بالإضافة الى ماليزيا، سمعت أيضا دعوات لمقاطعة الشركة في بريطانيا، فرنسا وتركيا. كما أنه في حوادث خطيرة ، تم الاعتداء على فروع الشركة بادعاء أن ماكدونالدز "تدعم أعمال إبادة جماعية".