صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للأردن بـ 1.2 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، على اتفاقية قرض جديد للأردن لمدة أربع سنوات، بقيمة 1.2 مليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للمملكة. ووفقا للأناضول، الت يحصلت على نسخة من القرار فإن القرض يأتي استكمالا لقرض آخر ينتهي في مارس/آذار المقبل، بنفس القيمة.

وأوضح الصندوق أن قراره يأتي بناء على "صمود الأردن أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي واسع النطاق، والوصول إلى الأسواق، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي".

وتابع المتحدث أن "موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على البرنامج الجديد، تتيح للأردن إمكانية الوصول الفوري إلى 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (190 مليون دولار)؛ وسيتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال مدة البرنامج".

وأشاد الصندوق الدولي بالتزام البنك المركزي الأردني بسياساته التي حافظت على ربط الدينار بالدولار الأمريكي، الأمر الذي "وفر الاستقرار المالي للمملكة، وساعد في لجم التضخم".

كان الأردن على مدى عقود بوابة لأمواج النازحين العراقيين ثم السوريين وهو ما حمل اقتصاده عبئا ثقيلا إضافة إلى تحديات أخرى تواجهه مثل شح مصادر الطاقة والمياه وضيق الرقعة الزراعية لا سيما بعد فقدان الممكلة للضفة الغربية بعد 67 على إمكانياتها الزراعية الواسعة ومصادر المياه فيها.