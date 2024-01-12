ضربات واشنطن ولندن على الحوثيين: ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على 3 دولارات للبرميل، وناقلات النفط والحاويات تغير مسارها من البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 3 دولارات للبرميل بما يوازي أكثر من 4 في المئة، اليوم الجمعة، وفاق سعر تداول خام برنت 80 دولارا بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.وقالت مجموعة "تورم" الدنمركية للنقل البحري، اليوم الجمعةـ إنها قررت إيقاف جميع عمليات الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر مؤقتا.

وفي السياق أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة "كبلر" لمعلومات التجارة العالمية أن أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليلة المنصرمة على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأظهرت البيانات أن إحداها وهي "تويا"، ناقلة الخام الضخمة القادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، كانت فارغة. أما السفن الثلاث الأخرى فهي ناقلات وقود.

ورحبت شركتا شحن كبيرتان هما "ميرسك" و"هاباغ لويد" بالإجراءات التي تهدف إلى تأمين المنطقة لكن الشركتين لم تصلا لحد القول إن كانت الضربات الأميركية البريطانية ستكون كافية لعودة العمليات الملاحية المؤدية لقناة السويس وهو الطريق الأسرع بين آسيا وأوروبا وتمر منه نحو 12 في المئة من ناقلات الحاويات في العالم.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، قد شنت ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل اتساعا إقليميا لتبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وشوهدت الناقلات تويا وديانا-آي وستولت زولو ونافيجيت برايد إل.إتش.جيه وهي تستدير في منتصف الرحلة لتجنب البحر الأحمر وفقا لبيانات تتبع السفن من الشركتين.