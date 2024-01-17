إسرائيل: اللحوم المصنعة في المختبر سيتم تسويقها قريباً، وهي الأولى من نوعها في العالم

لأول مرة في العالم، حصلت شركة Aleph Farms الإسرائيلية الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية من رحوفوت على موافقة من وزارة الصحة لتسويق لحوم البقر المصنعة بالكامل في المختبر.

وتعني هذه الموافقة، من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية، أن المستهلكين سيكونون قادرين على الدخول إلى المطعم وطلب شريحة لحم حقيقية - وليس تقليد نباتي - والحصول على قطعة من اللحم الحقيقي المزروع والمجهز دون التسبب في أي معاناة للحيوانات.

في كانون الثاني/يناير الماضي، قرر الحاخام الأكبر لإسرائيل أن اللحوم المستنبتة ستعتبر منتجًا محايدًا بعد زيارة مصنع "مزارع ألف" في رحوفوت.

Aleph Farms

وفقًا للرأي الذي كتبه الحاخام يسرائيل ديفيد لاو، فإن عملية إنتاج اللحوم المستنبتة المشتقة من الخلايا الجذعية من البويضة المخصبة تجعل المنتج النهائي جاهزًا. "في هذه الأوقات الصعبة التي تواجه إسرائيل، يجتمع فريق مزارع بقوة وإصرار لتسليم البضائع، مهما كان الأمر.

قال يديديا توفيا، الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة. "أول اللحوم التي ستقدمها مزارع ألف للإسرائيليين ستكون عبارة عن شريحة لحم صغيرة مستنبتة مصنوعة من عضو بقرة أنجوس سوداء تدعى لوسي".

لم تخضع خلايا لوسي لأي تعديل جيني أو عملية. وبصرف النظر عن الخلايا المشتقة من بيضة لوسي المخصبة، فإن عملية التصنيع والمنتج النهائي لا تتضمن أي مكونات مشتقة من الحيوانات.

وتشير الشركة إلى أنه لم يتم استخدام أي مضادات حيوية في هذه العملية.