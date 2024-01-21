الاجراءات الاقتصادية العقابية الجديدة التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل

على ضوء تصعيد توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا على خلفية الحرب في غزة، تطرقت القناة الإسرائيلية N12 الى خطوات تصعيدية اقتصادية تنوي تركيا اتخاذها ضد إسرائيل.

وذكرت أن الحكومة التركية انتقلت في هذه المرحلة الى نشاطات تضر بصورة مباشرة بالتجارة بين البلدين، وقررت حذف إسرائيل من قائمة تركيا لدول وجهة التصدير.

وهذا يعني أن تركيا ستتوقف عن تشجيع المواطنين ودعم التجارة ودعم الشركات التي تعمل أمام إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فهذه رسالة لأصحاب الأعمال الأتراك مفادها أنهم إذا شاركوا في التجارة مع إسرائيل، فإن الدولة لن تساعدهم.

تأتي الخطوة رغم أن الحرب وتأثيرها على التجارة مع إسرائيل، إلا أن إسرائيل أنهت عام 2023 بالمكان 13 في قائمة وجهات تصدير تركيا، مع بضائع بقيمة 5.42 مليار دولار (2.1% من مجمل تصدير تركيا الى الخارج). وهذا بالفعل انخفاض كبير عن استيراد سلع بقيمة حوالي 7 مليارات دولار في عام 2022.

ورغم السياسة المعادية لإسرائيلي التي ينتهجها اردوغان، المعطيات الرسمية لوزارة المواصلات التركية تشير الى أنه منذ السابع من أكتوبر أبحرت الى إسرائيل 701 سفينة تركيا- معدل ثمانية سفن يوميا. من هذه السفن كان 480 على خط تركيا- إسرائيل، في حين 221 الباقية توقفت في تركيا بطريقها لى ميناء حيفا وأشدود.