الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تفرض عقوبات مالية جديدة على حماس

فرضت الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا اليوم عقوبات إضافية على شبكات مالية وعملات مشفرة يستخدمها التنظيم. جاء ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات جديدة على شخصيات مرتبطة مع حماس، بما يشمل زعيم حماس. تشمل هذه الخطوات أيضا عقوبات على حركة الجهاد الإسلامي. كما أضافت بريطانيا ستة بنود جديدة في إطار قوانينها المرتبطة "بالحرب ضد الإرهاب". وأضاف وزير الخارجية البريطاني :"إننا نعلن مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة لتشويش الشبكات المالية لحماس".

من جانبها أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على افراد مرتبطين مع حماس وشخص له علاقة مع شركة "فلاي بغداد" للطيران العراقي. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض خامس جولة من العقوبات على حماس منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

وذكر المكتب ان العقوبات التي فرضت الاثنين تزامن مع إجراءات بريطانية وأسترالية مماثلة، استهدفت شبكات مالية تابعة لحماس في غزة وشملت ـأشخاصا لعبوا أدوارا رئيسية بتحويل هذه الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الى حركتي حماس والجهاد في غزة. وذكر البيان أن العقوبات استهدفت ايضا جماعة كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران بعقوبات لاتهامها بمساعدة فيلق قدس.

تـأتي القرارات بعد تقرير لشبكة "رويتر" عن ارتفاع كبير باستخدام العملة الرقمية "ترون"، لأنها أسرع وأرخص من عملة "بيتكوين". ووفقا لمقابلات مع سبعة خبراء بالجرائم المالية، افادت رويترز أن "ترون" تجاوزت "بيتكوين" في الاستخدام من جانب حماس وحزب الله.