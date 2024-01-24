أسهم شركة "مايكروسوفت" تجاوز حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى من قيمتها السوقية

احتفظت شركة "ماركوسوفت"أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بمكانتها خلف شركة "أبل" المصنِّعة لهواتف "آيفون"، حيث تجاوزت القيمة السوقية لأسهمها حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في أحدث مثال على كيف أدى التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقدُّم لا يمكن إيقافه على ما يبدو في عملاق البرمجيات.

ويُنظر إلى «مايكروسوفت»، من خلال شراكتها مع شركة «أوبن إيه آي»، على أنها واحدة من أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي.ومن المتوقَّع أن يدعم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحوسبة السحابية لدعمها، اتجاهات النمو طويلة المدى لشركة «مايكروسوفت».

ومن المتوقَّع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 15 في المئة تقريباً في السنة المالية 2024، وهو أسرع من قطاع التكنولوجيا بشكل عام، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».وقد أدى هذا النوع من النمو إلى أن تصبح «مايكروسوفت» واحدة من أكثر الأسهم شعبية في «وول ستريت».

وارتفع السهم بنسبة تصل إلى 1.3 في المائة إلى 403.95 دولار، مما أدى إلى رسملة سوقية قدرها 3 تريليونات دولار، وهي عتبة تعزز وضع «مايكروسوفت» بوصفها واحدة من أكبر الأسهم العامة.

وقد تجاوزت لفترة وجيزة شركة «أبل» في القيمة - التي أصبحت العام الماضي أول شركة تصل إلى 3 تريليونات دولار - لكنها تراجعت لاحقاً إلى ما دون صانع «آيفون».

واستمر التقدم في هذا العام، مع ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة يتجاوز مكاسب مؤشر «ناسداك 100» البالغة 4.6 في المئة.

ويعكس جزء كبير من المكاسب حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وقدرته على تسريع النمو في كل من الأرباح والإيرادات.