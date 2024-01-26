بعد الدعوى ضد إسرائيل: شركة ال عال الإسرائيلية توقف رحلات الطيران لجنوب افريقيا

شركة "ال عال" الإسرائيلية ستوقف تشغيل خط الطيران الى جنوب إفريقيا بسبب النقص بعدد المسافرين، والذي يرجع بسبب الدعوى الأخيرة التي قدمتها الأخيرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويشار الى أنه، بعد ظهر اليوم ستتخد المحكمة في هولندا قرارها بالدعوى المقدمة من قبل جنوب افريقيا ضد إسرائيل "بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين" خلال الحرب في غزة.

وقال مسؤول في الشركة الى "والا" إنه على ضوء الوضع الأمني والدعوى في لاهاي، الإسرائيليون لا يريدون الطيران الى جنوب افريقيا ويفضلون وجهات أخرى مثل طوكيو، الولايات المتحدة وتايلاند. وأضاف :"نحن نشهد هذا من خلال قلة الطلبيات وعدد الإلغاءات الكبير". وأضاف نفس المسؤول أن هناك ارتفاع كبير بالطلبات للوجهات الأخرى البعيدة طويلة المدى.