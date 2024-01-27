تقرير: قناة السويس تفقد 42 في المائة من حركتها خلال شهرين

أفادت وسائل إعلامية أن قناة السويس فقدت 42 في المىة من حركة التجارة المارة عبر مياهها خلال شهرين، في وقت لا تزال الشركات العالمية تتجه نحو ممرات أُخرى، ومنها "ميرسك" التي انعطفت أكثر باتجاه رأس الرجاء الصالح بقرار جديد أصدرته أمس الجمعة.

وبحس التقارير، فقد انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات الحوثيّين اليمنيّين في البحر الأحمر، بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالمية بكاملها.

وفي هذا السياق، قال المسؤول في "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) يان هوفمان في مؤتمر صحافي الخميس الماضي: "نحن قلقون جداً إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر والتي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي".

وأضاف المسؤول، أنه انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر. وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يقول الحوثيون اليمنيون إنهم يستهدفون سفناً في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، تضامناً مع الفلسطينيين الصامدين في قطاع غزة.