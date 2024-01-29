الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا شديدا" من السفر لجزر البهاما، ما السبب؟

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية بعد إدخالها جزر البهاما الجمعة الماضية تحت تحت تحذير السفر من درجة :"التحذير الشديد"، الى ان الخطر لا يزال قائما في المناطق السياحية وغير السياحية.

وتحدث رئيس حكومة الجزر فيليب بريف ديفيس الى أعمال العنف المخيفة الأسبوع الماضي، وقال إنه سيكون إغلاق طرق وأنشطة شرطية سرية مخطط لها لاحتواء أزمة العنف وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية هناك.

وتطرقت وزارة الخارجية الأمريكية الى مخاوف من نشاط سفن غير منظمة، والتي وفقا لبيان الخارجية يمكن أن تكون غير مجهزة بصورة مناسبة أو لم يتم الحفاظ عليها بصورة سليمة بما يتعلق بالأمن، ايضا اتخاذ قرار غير سليم بما يخص أمان الزبائن، وذلك وفقا لما جرى في الماضي مع أصحاب السفن. وافيد :"لدى مشغلي المركبات التجارية توجد قرارات لتشغيل سفنهم بدون أي اعتبارات لحالات الطقس، الأمر الذي تسبب في الماضي الى إصابات وقتلى".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت ايضا مستوى التهديد للسفر الى جمايكا المجاورة من ثلاثة الى اربعة وقالت "يجب التفكير مجددا بالسفر الى الوجهة" حين يكون تحذير السفر الأعلى يعني :"عدم السفر".

وتحذر وزارة الخارجية من أن "جرائم العنف، مثل اقتحام المنازل والسطو المسلح والاعتداءات الجنسية والقتل شائعة". "تحدث الاعتداءات الجنسية بشكل متكرر، بما في ذلك في المنتجعات السياحية التي تقدم كل شيء شامل.