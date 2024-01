الملياردير المصري ساويرس ينتقد التأخير في تخفيض سعر الجنيه .. "مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج"

دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس، سلطات بلاده إلى مواكبة السعر المتصاعد في السوق غير الرسمية، لإنهاء أزمة النقص المزمن في العملة الأجنبية في البلاد، وقال إن تأجيل الإصلاحات "كارثة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه".

وأضاف ساويرس في منشور باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الطريق الصحيح هو أن نبدأ من سعر السوق السوداء ومن ثم سينخفض تدريجياً، بحيث يتفق الجميع على بيع دولاراتهم عبر القنوات الرسمية إذا تساوت الأسعار".