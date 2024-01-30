الملياردير المصري ساويرس ينتقد التأخير في تخفيض سعر الجنيه .. "مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج"

دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس، سلطات بلاده إلى مواكبة السعر المتصاعد في السوق غير الرسمية، لإنهاء أزمة النقص المزمن في العملة الأجنبية في البلاد، وقال إن تأجيل الإصلاحات "كارثة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه".

وأضاف ساويرس في منشور باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الطريق الصحيح هو أن نبدأ من سعر السوق السوداء ومن ثم سينخفض تدريجياً، بحيث يتفق الجميع على بيع دولاراتهم عبر القنوات الرسمية إذا تساوت الأسعار".

https://twitter.com/i/web/status/1751989034765746293 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع الملياردير المصري إن أي محاولة لحل ازدواجية سعر الصرف من خلال طرح الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن تنجح.

وجاءت تصريحات ساويرس بالتزامن مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024.

وشهد الجنيه المصري انخفضا في السوق الموازية متجاوزاً 70 جنيها للدولار في الآونة الأخيرة، ما يجعله أضعف بأكثر من 50% من السعر الرسمي البالغ نحو 30.9 جنيهاً.

وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025، ما مثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3% عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول.