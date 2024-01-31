تقرير: الكابلات البحرية الحيوية، قد تكون هدفا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر!!

أصدر كل من حزب الله اللبناني والجماعات المدعومة من إيران في العراق بياناتهم الخاصة التي تشير إلى أنهم سيفكرون في قطع الكابلات – وهي خطوة من شأنها أن تمثل تطوراً جديداً في الصراع الإقليمي

i24NEWS - Associated Press
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صورة التي قدمتها البحرية الهندية السفينة المملوكة للولايات المتحدة جينكو بيكاردي التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء من طائرة بدون طيار تحمل قنابل أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون في خليج عدن،
صورة التي قدمتها البحرية الهندية السفينة المملوكة للولايات المتحدة جينكو بيكاردي التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء من طائرة بدون طيار تحمل قنابل أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون في خليج عدن،(Indian Navy via AP, FIle)

 نشرت قناة على تليغرام مرتبطة بالحوثيين تقريرا أرفقت معه صورة، توضح خريطة شبكات كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، وقال التقرير إن "هناك خرائط للكابلات الدولية التي تربط جميع مناطق العالم عبر البحر، ويبدو أن اليمن في موقع استراتيجي، حيث تمر بالقرب منه خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها – وليس الدول فقط".

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وفي السياق "أصدر كل من حزب الله اللبناني والجماعات المدعومة من إيران في العراق بياناتهم الخاصة التي تشير إلى أنهم سيفكرون في قطع الكابلات – وهي خطوة من شأنها أن تمثل تطوراً جديداً في الصراع الإقليمي" وفق ما ذكر منتدى الخليج الدولي.

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ومن جهته حذر تقرير خطير نشره موقع "منتدى الخليج الدولي"، من أن "الكابلات البحرية الحيوية، قد تكون هدفا جديدا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، مما يشير إلى تهديد متطور يمكن أن يعطل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير".وقال التقرير: "يمكن أن تكون شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء هدفًا سهلاً مثاليًا لهجوم جماعة الحوثي القادم، ويجب أن يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء".

ويعتبر العديد من الأشخاص، سواء في الشرق الأوسط أو في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وسائل الراحة الحديثة التي توفرها الكابلات البحرية أمرًا مفروغًا منه.

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وشكلت الهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، تهديدا كبيرا للملاحة البحرية، إلا أن الأمر بحسب التقرير قد يتطور من هجمات فوق سطح البحر إلى إخرى في أعماقه، حيث باتت الكابلات البحرية هدف الحوثي الجديد في الصراع.

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