السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران ومصر تؤكد انضمامها إلى البريكس

أكدت خمس من الدول الست المدعوة للانضمام إلى كتلة البريكس اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير انضمامها. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور يوم الأربعاء إن القائمة تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران ومصر.

وبحسب ما ورد رفضت الدولة السادسة التي تلقت الدعوة وهي الأرجنتين دعوة كتلة الدول النامية التي أنشأتها الصين وروسيا والهند والبرازيل في عام 2009 وانضمت إليها جنوب إفريقيا بعد عام.

يضيف توسع البريكس ثقلاً اقتصاديًا إلى المجموعة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تضخيم طموحها المعلن في أن تصبح بطلاً للجنوب العالمي.

ويبدو أن روسيا من بين الأعضاء الأوائل الأكثر حماساً. ونُقل عن نائب وزير خارجيتها سيرجي لافروف في وقت سابق يوم الثلاثاء قوله إن توسيع مجموعة البريكس "سيغير قواعد اللعبة. سوف تساهم مجموعة البريكس الموسعة في بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر عدالة، والذي سيعكس بشكل أفضل الوضع الحقيقي على الساحة الدولية."

قمة البريكس حول الحرب بين إسرائيل وحماس التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر مرت دون أن يلاحظها أحد نسبيا، حيث أن المجموعة، بعد مرور 15 عاما على وجودها، لا تزال تفتقر إلى الوزن السياسي في حد ذاتها. وكانت قمة غزة مثالاً آخر على التقييدات التي تعاني منها المنظمة، حيث فشلت في إصدار بيان مشترك حول شؤون الشرق الأوسط.