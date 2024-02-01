شركة إسبانية تفتتح فندقا فاخرا بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية مايو الوشيك

أعلنت سلسلة الفنادق الإسبانية "Senator & Resort" المتخصصة في السياحة الفاخرة في بيان، اليوم الخميس، إنه "ووفقا لاستراتيجيتها لعام 2024، تعلن مجموعة فنادق Senator & Resorts عن وجهة دولية جديدة ستكون حاضرة فيها. وعلى نحو أكثر تحديدا في المغرب، بمدينة الداخلة" مشيرة إلى أن "الفندق سيحمل اسم ’سيناتور بابلونيا’، يمثل قفزة دولية في المغرب، وهي مجرد بداية لاستراتيجية التوسع التي ترغب فنادق ومنتجعات سيناتور استكمالها خلال العام 2024".

وقالت الشركة إن "هذه الوحدة الفندقية الجديدة ستضم 50 غرفة فاخرة في مرحلتها الأولية، وتتكون محفظة السلسلة حاليا من 33 مؤسسة ضمن ثلاث علامات تجارية مختلفة، بإجمالي أزيد من 7300 غرفة.

(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

وبحسب المجموعة، فإن "الداخلة هي جنة بالنسبة لراكبي الأمواج، المحترفين والمبتدئين في الرياضات المائية الأخرى مثل ركوب الأمواج الشراعي وركوب الأمواج بالطائرات الورقية (...) ووجهة سياحية مزدهرة، بفضل تنوع الأنشطة والمناظر الطبيعية التي توفرها".

وتعد فنادق ومنتجعات سيناتور سلسلة فنادق رائدة في قطاع العطلات، مع فنادق من فئة 4 و5 نجوم في الوجهات السياحية الرئيسية بإسبانيا وتتوسع في منطقة البحر الكاريبي.