أزمة السياسة النقدية في إسرائيل: هل يواجه بنك إسرائيل خيارات صعبة في 2024؟ | تقرير

وصل الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023 إلى مفترق طرق حاسم يستوجب من بنك إسرائيل التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار. بيئة معدلات الفائدة المرتفعة وتداعيات الحرب في غزة جعلت الوضع الاقتصادي يتجه نحو اختبار حقيقي. يتوجب على بنك إسرائيل الآن أن يحدد استراتيجيته، سواء بخفض معدلات الفائدة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، أو بالتفكير في تجنب مثل هذه الخطوة نظرًا للبيئة العالمية المرتفعة لأسعار الفائدة. بحسب تقرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي.

عام 2024 بدأ ومعه يثير العديد من التساؤلات حول حالة أقوى الاقتصادات في العالم. يتجه الاهتمام بشكل كبير نحو التضخم المتواصل وارتفاع معدلات الفائدة الحالية، مما يثير مخاوف بشأن استمرار نمو الاقتصادات أو احتمالات الانخفاض فيها. في السنوات الأخيرة، شهدنا حدوث أحداث كبيرة أدت إلى زيادة ملحوظة في معدلات التضخم عالميًا، بما في ذلك فترة جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، واللذان يعتبران حدثين رئيسيين يمكن تحديدهما.

بعد ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم على مستوى العالم، لم تبقَ للبنوك المركزية سوى خيار رفع أسعار الفائدة، وذلك بوتيرة متسارعة. بعد نحو عقد من سياسات الفائدة الصفرية في معظم دول العالم، بدأت زيادات في أسعار الفائدة في فبراير 2023، حين رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى. وقد جاء هذا القرار كإشارة افتتاحية لسلسلة من زيادات أسعار الفائدة، والتي تعدّ الأسرع على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

معدلات البطالة

في نهاية اللغز يقف حال سوق العمل في مواجهة تحدٍّ جديد، حيث تختلف الديناميات هذه المرة عن المألوف. عادةً ما تترافق بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع زيادة كبيرة في معدلات البطالة نتيجة لتسريح العمال. ورغم وجود موجات كبيرة من التسريح عند نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، فإن معدلات البطالة لم تصل إلى المستويات المتوقعة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وظلت في تراجع مستمر.

في الوقت الحالي، تباطأت معدلات البطالة في إسرائيل ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، ووصلت إلى مستويات أقل من المتوسط التاريخي، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لجهود البنوك المركزية في خفض معدلات التضخم.

الامتحان الحقيقي لبنك إسرائيل

في الأشهر الأخيرة، استمرت النقاشات حول تأثير نفقات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي في التصاعد، حيث يقول البعض إن البلاد تسير على طريق الكارثة. يثير هذا السؤال حول ما إذا كان ينبغي لبنك إسرائيل التصرف بخفض أسعار الفائدة لتخفيف الوضع، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا مما يبدو.

اليوم، يوجد سببان رئيسيان يمنعان بنك إسرائيل من خفض سعر الفائدة كما توقع الكثيرون فور اندلاع الحرب. أولاً، يجب علينا النظر إلى الاقتصاد الأمريكي، الذي يشهد حاليًا نقطة رائعة. يتراوح سعر الفائدة الفيدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية) بين 5.25% و 5.5%، ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى اقتصاد أمريكي قوي ومستقر. تقرر ترك سعر الفائدة دون تغيير على الأقل حتى شهر مارس. ومع ذلك، فإن الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكد أنه من غير المرجح خفض أسعار الفائدة في مارس، نظرًا للبيانات الاقتصادية القوية وانخفاض معدل البطالة. هذا يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يخشى من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم مرة أخرى، لذا ينبغي على المستثمرين الصبر ومواصلة مراقبة التطورات بحذر.

في الوضع الحالي، ومع عدم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن بنك إسرائيل (الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس) سيجد نفسه في موقف حساس قبل اتخاذ أي خطوة إضافية في هذا الصدد. فتخفيض أسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل قد يؤدي إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي وقيمة الشيكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض أسعار الفائدة من جديد قد يؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأموال من البلاد، حيث قد تصبح سندات الدول الأخرى أكثر جاذبية، مما يمكن أن يضعف بنك إسرائيل بشكل كبير مقارنةً بالعملات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي.

إن حالة الاقتصاد الإسرائيلي ليست سيئة كما يعتقد العديد من الأشخاص. على الرغم من عدم قدرة بنك إسرائيل حتى الآن على التصدي بشكل كبير للتضخم وخفضه، إلا أننا نرى تزايدًا في عدد المنتجات التي تواجه زيادات في أسعارها في سلة التسوق. وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فإن معدل البطالة لا يزال يشهد زيادة، وهو ما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل ويعكس قوة الاقتصاد الإسرائيلي.

وهنا نصل إلى السبب الثاني الذي يجعل بنك إسرائيل يخشى خفض أسعار الفائدة: الأرقام الحالية للاقتصاد الإسرائيلي تثير المخاوف بشأن التضخم المفرط، وهو عملية تضخمية تخرج عن نطاق السيطرة وتتجلى في ارتفاع سريع في أسعار السلع والخدمات. يُعتبر التضخم المفرط خطرًا حقيقيًا يؤدي إلى خسارة قيمة النقود، كما حدث في إسرائيل خلال الفترة بين عامي 1980 و 1985، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 900٪. قد يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة إلى زيادة التضخم وتصاعده إلى مستويات متطرفة، وهو ما يشكل أحد أكبر المخاوف التي تواجهها البنوك المركزية.

طوال العام المقبل، من المتوقع أن تكون مسألة خفض سعر الفائدة واحدة من أكثر المواضيع التي يتم مناقشتها ونشرها، حيث سيحاول الجميع تخمين ما إذا كان بنك إسرائيل سيخفض سعر الفائدة أم سيبقيه كما هو. تعد المعادلة الحالية معقدة للغاية بالنسبة لبنك إسرائيل، ويتطلب كل إجراء تفكيرًا عميقًا. لذا، قد تتغير العديد من الأمور قبل أن نشهد أي تحرك واضح وحاسم من بنك إسرائيل بخصوص سياسة الفائدة.