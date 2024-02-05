بقيمة 43 مليون جنيه .. الأجهزة الأمنية بمصر تضبط تشكيلات عصابية للاتجار بالدولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر، من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالي 43 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

وكشفت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الحملات الأمنية كانت قد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.