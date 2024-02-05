سموتريش يهدد بتجاوز عقوبات الرئيس بايدن ضد المستوطنين الأربعة

تتواصل حالة الغضب في اليمين الإسرائيلي تجاه الأوامر التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المستوطنين الأربعة، بزعم أنهم كانوا متورطين بحوادث عنف ضد الفلسطينيين. وبعد أن انطلقت الخطوة، صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريس مرة أخرى حول الخطوة في مستهل جلسة كتلة الصهيونية الدينية.

وهاجم سموتريش :"أنا على تواصل مع مفتش البنوك. الاستنتاج هو واضح- يجب علينا عدم السماح بمثل هذا الواقع". وأضاف "كيف يمكن القيام بذلك، سنضطر لإجراء نقاش معمق مع جوانب قضائية والإجرائية عندما يكون الهدف واضحا".

ويشار إلى أن بنك البريد، المملوك للحكومة، قام بتجميد حساب المستوطن دافيد حاي حسداي الذي شملته العقوبات الأمريكية. وفي غضون ذلك، دعم بنك إسرائيل حظر حساب المستوطن يانون ليفي من جنوب جبل الخليل في بنك لؤومي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك هبوعليم بحظر حسابات شالوم زيخرمان وعينان طنجيل، الاثنين من الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات. ايضا من المتوقع أن تفرض عليهم عقوبات إضافية، بينها عدم تمكنهم شراء منتجات نتفلكس وآبل حيث يدور الحديث عن شركات تنشط في الولايات المتحدة أو شركات آخرى من الولايات المتحدة.