جراء تغيرات في طلبات الزبائن منذ 7 أكتوبر: شركة طيران "ال عال" الإسرائيلية تؤكد عدم استئناف رحلاتها إلى مراكش وأيرلندا خلال موسم الصيف الوشيك

جراء الاعتبارات التجارية الناتجة عن الانخفاض الحاد في طلب الزبائن على وجهات مراكش وأريلندا، والحرب في إسرائيل التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قالت شركة طيران "ال عال الإسرائيلية" في بيان، اليوم الاثنين: إنها لن تستأنف رحلاتها المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية وأيرلندا لموسم الصيف الوشيك، مشيرة إلى أن "تغيرات في طلبات العملاء منذ حرب غزة" وتابعت إن "رحلات مراكش توقفت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم وسط تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى المغرب".

وسبق لإسرائيل أن حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة وقالت "إنهم قد يصبحوا أهدافا للغاضبين من الحرب".

وفي السياق قالت الشركة، اليوم الاثنين، إنها لن تستأنف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن لموسم الصيف الوشيك، وأرجعت هذا إلى تغيرات طرأت على طلبات العملاء منذ حرب غزة.

وذكرت الشركة في بيان أن رحلات دبلن انطلقت في مارس/ آذار المنصرم وكان من المقرر أن تستمر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم إلا أنه جرى تقليصها بعد أسابيع قليلة من اندلاع المواجهات في غزة.

وكانت الشركة قد أعلنت في الأسابيع المنصرمة، تعليق رحلاتها إلى جوهانسبرغ في جنوب افريقيا. وبينما تفسر الشركة تحركاتها باعتبارات تجارية، "اتخذت جنوب أفريقيا وايرلندا موقفا صارما ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم"، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.