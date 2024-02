ماكدونالدز تقول إن مبيعاتها تضررت جراء المعلومات المضللة حول موقفها من الحرب بين إسرائيل وحماس

قالت شركة ماكدونالدز إن الحرب بين إسرائيل وحماس عطلت مبيعاتها في مواقع بالشرق الأوسط، جراء موجة من المعلومات المضللة حول الصراع واتهامات بأن الشركة تفضل جانبًا أو آخر في الحرب، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.

وواجهت السلسلة رد فعل عنيفًا بعد أن قالت شركة ماكدونالدز إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، قال أصحاب امتيازات ماكدونالدز الأخرى في الشرق الأوسط إنهم سيتبرعون لجهود الإغاثة في غزة.