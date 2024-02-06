ماكدونالدز تقول إن مبيعاتها تضررت جراء المعلومات المضللة حول موقفها من الحرب بين إسرائيل وحماس

قالت شركة ماكدونالدز إن الحرب بين إسرائيل وحماس عطلت مبيعاتها في مواقع بالشرق الأوسط، جراء موجة من المعلومات المضللة حول الصراع واتهامات بأن الشركة تفضل جانبًا أو آخر في الحرب، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.

وواجهت السلسلة رد فعل عنيفًا بعد أن قالت شركة ماكدونالدز إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، قال أصحاب امتيازات ماكدونالدز الأخرى في الشرق الأوسط إنهم سيتبرعون لجهود الإغاثة في غزة.

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وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن كلتا الحركتين أثارتا انتقادات عبر الإنترنت، حيث دفع بعض النقاد إلى مقاطعة ماكدونالدز.

وقال كريس كيمبتشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، يوم الاثنين في مكالمة هاتفية مع المستثمرين: "إنها مأساة إنسانية، ما يحدث، وأعتقد أن هذا يؤثر على العلامات التجارية مثل علامتنا". وقال إن الزيادات في الأسعار والعروض الترويجية لقائمة الطعام ساعدت في تعزيز المبيعات الأمريكية خلال الربع الأخير من عام 2023، ولا تزال الحرب بين إسرائيل وحماس تؤثر على أعمال ماكدونالدز الدولية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد حركة المقاطعة الماليزية، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، مطالبة بتعويض قدره 1.3 مليون دولار بسبب دعوات المجموعة لمقاطعة الشركات التي يُزعم أنها تدعم إسرائيل.

AP Photo/Vincent Thian

وقال كيمبتشينسكي إن "المعلومات الخاطئة" في الشرق الأوسط وأماكن أخرى تضر بالمبيعات. وأضاف في رسالة نُشرت على موقع لينكد إن: "إننا نكره العنف من أي نوع، ونقف بحزم ضد خطاب الكراهية، وسنفتح أبوابنا دائمًا بفخر أمام أي شخص".

وقد أعربت شركة ستاربكس عن نفس الشعور في وقت سابق من شهر يناير، حيث شهدت انخفاضًا مماثلًا في مبيعاتها وسط الحرب بين إسرائيل وحماس. وقالت السلسلة إن المستهلكين أساءوا فهم موقف الشركة من الصراع.

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أعرب اتحاد عمال ستاربكس، وهو اتحاد المتاجر الأمريكية التابعة للسلسلة، والشركات المحلية التابعة لها، في أكتوبر/تشرين الأول، عن دعمهم للفلسطينيين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. وأثارت هذه المنشورات دعوات من بعض الزعماء اليهود لمقاطعة ستاربكس ككل.

ورفعت السلسلة دعوى قضائية ضد النقابة في أكتوبر/تشرين الأول، قائلة إن استخدامها لاسم ستاربكس وشعاراتها أضر بسمعتها.