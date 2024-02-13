"أزمة شاي في بريطانيا" بسبب هجمات الحوثيين

حذرت شبكات التسويق في بريطانيا المستهلكين من احتمال نقص إمدادات الشاي التي ستصل إلى المملكة. ووفقا لشركة البيع بالتجزئة البريطانية، فإن "التشويشات المؤقتة" في الشحن في البحر الأحمر - حيث يهاجم الحوثيون السفن التجارية - تؤدي إلى تأخير وصول بعض أنواع الشاي الأسود إلى المملكة المتحدة.

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وبحسب الشبكات، لا يوجد حاليا نقص في الشاي في الفروع، وستحدد مدة التشويشات في البحر الأحمر ما إذا كانت الرفوف في محلات السوبر ماركت الأوروبية ستكون فارغة بالفعل. ويأتي التحذير من نقص محتمل في الشاي، المشروب المرتبط بالبريطانيين، بعد تحذير مماثل من قبل شبكات الأزياء الكبرى في المملكة المتحدة - بما في ذلك بريمارك ونيكست. وحذروا من التأثيرات المتوقعة لتشويشات البحر الأحمر على وصول البضائع إلى بريطانيا.

إن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر تثير قلق الغرب، كما أدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا. وتعد بريطانيا خامس أكبر مستورد للشاي في العالم. وتستورد معظم احتياجاتها من الشاي من كينيا والهند، لذلك تعتمد على الإبحار في البحر الأحمر، وهو أحد أهم مسارات الطرق في العالم.

ونتيجة لهجمات الحوثيين قررت بعض السفن التجارية تغيير مسارها. أما الطريق البديل للسفن التي لا تريد الإبحار في البحر الأحمر، فيتطلب منها عبور رأس الرجاء الصالح عند طرف القارة الإفريقية. ويستغرق الطريق من 10 حتى 14 يومًا أكثر من الإبحار عبر قناة السويس والبحر الأحمر.