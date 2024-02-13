موديز تعلن عن قرار جديد يخص البنوك الإسرائيلية الكبرى

بعد خفضها الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، أعلنت موديز اليوم عن خفض تصنيف البنوك الإسرائيلية الكبرى- هبوعليم، لؤومي ، مزراحي، ديسكاونت وهبينلؤومي من A2 الى A3.

خفضت وكالة التصنيف الدولية يوم الجمعة التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل إلى مستوى A2 (من مستوى A1) مع توقعات سلبية، أي توقعات تشير إلى أن التصنيف قد ينخفض مرة أخرى قريبا. ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "اقتصاد إسرائيل متين. وتخفيض التصنيف الائتماني لا علاقة له بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب. وسوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد فوزنا في الحرب - ونحن سنفوز".

وأوضحت موديز أن السبب الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل الائتماني هو التقييم بأن الحرب مع حماس، خلالها وبعد نهايتها، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية في دولة إسرائيل، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتضر بالقوة الاقتصادية للبلاد في المستقبل المنظور - وينبع ذلك أيضاً من حقيقة أنه في الوقت الحاضر لا توجد خطط حقيقية وقابلة للتنفيذ لليوم التالي بعد الحرب.