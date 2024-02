وزيرة إسرائيلية تحتفي بالجسر البري للالتفاف على هجمات الحوثيين عن طريق الامارات والسعودية والأردن

احتفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في فيديو مصور عبر موقعها على منصة "اكس" وهي بأحد الموانئ الهندية بالجسر البري لنقل البضائع إلى إسرائيل عن طريق دولة الإمارات العربية والسعودية والأردن.

