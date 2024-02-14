وزيرة إسرائيلية تحتفي بالجسر البري للالتفاف على هجمات الحوثيين عن طريق الامارات والسعودية والأردن

احتفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في فيديو مصور عبر موقعها على منصة "اكس" وهي بأحد الموانئ الهندية بالجسر البري لنقل البضائع إلى إسرائيل عن طريق دولة الإمارات العربية والسعودية والأردن.

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وقالت الوزيرة :"إننا في ميناء موندرا، وهو أكبر ميناء في الهند في أقصى الشمال، وتخرج منه البضائع. هذه الشحنات كلها متجهة الى الإمارات، وستمر من الإمارات عن طريق البر إلى إسرائيل".

وتابعت الوزيرة في الفيديو المصور:"هذه الحرب فرضت علينا تحديات، التحدي الأكبر أمامنا هو كيف نورد البضائع إلى إسرائيل ، دولة إسرائيل مثل الجزيرة وجميع البضائع تصلها عن طريق البحر".

وأضافت ريغف :"هذا المسار بديل عن البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على السفن التي تصل إسرائيل، مشيرة إلى أن البضائع تخرج من ميناء موندرا في الهند حتى الإمارات عن طريق البحر ويتم نقلها برا عبر شاحنات أو قطار عن طريق السعودية ثم الى الأردن حتى تصل إسرائيل".

وأفاد تقرير الأسبوع الماضي بموقع "واينت" ان وزيرة المواصلات ستنطلق الأحد في زيارة عمل إلى الهند لمناقشة دفع مشروع "سكة السلام" والتي ستربط من بين الأمور الأخرى بين إسرائيل والسعودية، وايضا ستعمل على دفع الجسر البري بين إلإمارات وإسرائيل والتي ستقوم خلاله شاحنات بنقل البضائع إلى إسرائيل من الإمارات وذلك للالتفاف على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية، كما ستصل الى سريلانكا بهدف دفع اتفاق بين البلدين لإحضار عمال أجانب.

وذكر موقع "واينت" أن زيارة الوزيرة ريغف الى الهند ظلت سرية، ولم يكن موظفو مكتبها على علم بها. ستزور خلال الزيارة مدينة مومباي شمال البلاد، ومن المتوقع أن تجتمع هناك مع كبار المسؤولين وأيضا مع شخصيات هامة من دول أخرى مرتبطة بـ"سكة السلام". وستعرض لهم خلال ذلك فيلما عن هجوم السابع من أكتوبر.