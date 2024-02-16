المغرب: شركة "فيجياك أيرو" تفتتح وحدة لإنتاج قطعة رئيسية لمحرك طائرة إيرباص طراز "A320 neo"

افتتحت شركة Figeac Aéro (فيجياك آيرو)، الشريك المرجعي لكبار مصنعي قطاع الطيران الأوروبيين، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء المغربية، وحدة إنتاجها الجديدة، المخصصة لإنتاج قطعة رئيسية لحاضنة محرك الطائرة من طراز (LEAP-1A)، بغلاف استثماري قدره 140 مليون درهم، كما تسمح بالمعالجة الآلية لأجزاء معقدة من الحجم الكبير، بفضل أحدث المعدات التكنولوجية الصناعية ومهارات المجموعة.

وسيخصص هذا الموقع الجديد، الذي يعد ثمرة تعاون وثيق بين الفرق الفرنسية والمغربية للمجموعة وفرق سافران ناسيل (Safran Nacelles)، لإنتاج أجزاء ذات قيمة مضافة عالية لحاضنة محرك إيرباص "A320 neo" المجهزة بمحركات من طراز LEAP-1A -، وهو برنامج ذو إمكانات نمو كبرى.

وانسجاما مع تعهدها بالتقليص التدريجي لبصمتها الكربونية، اعتمدت شركة فيجياك آيرو نهج التصميم البيئي للموقع، والذي يرتقب أن يوفر أزيد من 700 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا مقارنة بموقع اعتيادي.

وتعد مجموعة "فيجياك آيرو " متخصصة في إنتاج الأجزاء الهيكلية من السبائك الخفيفة، والمعادن الصلبة وأجزاء المحركات ومعدات الهبوط والمجموعات الفرعية. وتتواجد المجموعة الدولية بكل من فرنسا والولايات المتحدة والمغرب والمكسيك ورومانيا وتونس. وحققت بتاريخ 31 مارس 2023 رقم معاملات سنوي بلغت قيمته 341,6 مليون أورو.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن "هذا المشروع يندرج في إطار رؤية طموحة، تنسجم مع التوجيهات الملكية، الرامية إلى الدفع بالمغرب نحو عصر جديد للطيران"، وتابع"هذا الافتتاح يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الطموحات، مع تعزيز روابط الشراكة بين شركتي سافران وفيجياك أيرو في مجال الطيران، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تمويل مشروع صناعي مسبقا من قبل أحد الزبناء، مما يشهد على التزام شركة سافران وخبرة فيجياك أيرو"، وأكد على أن "المصنع الجديد سيشكل قيمة مضافة حقيقية لصناعة الطيران، وسيساهم في دمج فروع جديدة لقطاع الطيران بالمغرب وإحداث وحدات إنتاج جديدة"

وفي السياق قال الرئيس المدير العام لشركة فيجياك أيرو، جون كلود مايار، إن "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ثقة وشجاعة وتعاون كافة شركائنا". ولفت إلى أن "الوباء وضع سلسلة التوريد أمام اختبار عسير، مما أبرز الأهمية الحاسمة للدعم المالي للبنوك لأجل تطوير سلسلة قيمة قطاع الطيران"، مضيف ا أن هذا الأخير، باعتباره قطاعا استراتيجيا، يعتمد على دعم القطاع البنكي لضمان نجاح المشاريع المستقبلية.

واعتبر أنه ينبغي أن يكون التحول إلى صناعة طيران أكثر احتراما للبيئة أولوية أساسية، كما يجب أن يكون جزءا من خطط تنمية الفاعلين في هذا القطاع.وتابع، في هذا السياق، "نطمح إلى محركات صديقة للبيئة، ونعتزم تصنيع أجزاء محلية بالكامل، بالإضافة إلى تجميعها بمقرات زبنائنا. وتمثل نماذج الأجزاء، التي سيتم تصميمها داخل وحدة الإنتاج الجديدة هذه بهدف تقليص البصمة الكربونية، تجسيدا للالتزام بمستقبل أكثر استدامة للعالم".